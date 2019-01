Ce efect are, de fapt, pe părul tău șamponul pentru cai

Tot mai multe femei incep sa renunte la magazinele de cosmetice in favoarea pet-shopurilor si a farmaciilor veterinare. Motivul? Samponul de cal, un produs destinat uzului veterinar, dar pe care tot mai multe femei incep sa-l includa in ritualul lor de infrumusetare.

Laudat pentru efectul sau de fortifiere, de netezire a firelor rebele, de stopare a caderii parului si de eliminare a matretii, samponul de cal a atras de partea lui o reputatie pozitiva, insa medicii dermatologi ne sfatuiesc sa privim cu scepticism astfel de recomandari.



Afla daca samponul de cal este o solutie eficienta pentru stimularea cresterii parului si ce reactii adverse poate provoca!







Firele de par din coama si coada calului contin in proportie de 85% cheratina, urmata de apa si melanina, aceleasi substante care stau la baza structurii parului uman. Asadar, un produs formulat pentru coama si coada cailor ar putea fi tolerat si de cositele tale, insa concentratia ingredientelor continute de samponul de cal se poate dovedi nociva pentru sanatatea parului tau.



In ciuda faptului ca lista de ingrediente a samponului pentru cai include substante care sustin cresterea parului, precum uleiuri esentiale, extract de musetel, jales de gradina, brusture, mesteacan, coada calului, nuc si urzica, dermatologii ne sfatuiesc sa evitam astfel de produse. Pe langa ingredientele naturale, samponul de cal contine degresanti puternici, care iti pot usca excesiv parul si pielea scalpului in urma utilizarii constante, scrie divahair.ro.