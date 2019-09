Ce a declarat Simona Halep după retragerea de la Wuhan

Simona Halep

Simona Halep s-a accidentat și s-a retras de la turneul de la Wuhan în faza optimilor. Halep s-a retras în primul set al meciului cu Elena Rybakina la scorul de 4-5.

Simona Halep a abandonat la Wuhan din cauza problemelor la spate. Este un mare semn de îngrijorare, în condițiile în care Simona a ratat complet toamna lui 2018, inclusiv Turneul Campioanelor, din cauza acestei probleme la spate.

Simona Halep a oferit primele explicații după retragere jurnaliștilor prezenți la Wuhan. Românca a spus că momentul în care a simțit o durere fulgerătoare a fost la scorul de 4-4 și 30-0 și a executat un backhand.

Simona Halep așteaptă să facă investigațiile necesare pentru a vedea exact ce fel de accidentare este, potrivit sport.ro.

"Este o accidentare în zonă lombara. Cred că e vorba de un mușchi, dar nu știu sigur pentru că nu am apucat să fac verificările necesare. Când am lovit cu backhend-ul la 4-4 (30-0) am simțit o durere ascuțită. Nu știu dacă e același lucru cu precedentă accidentare. Pare puțin diferită, dar se manifestă în aceeași zonă. Sunt dezamăgită, pentru că începusem bine aici, la Wuhan", a declarat Simona Halep după abandon, potrivit wtatennis.com.