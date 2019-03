Carmen Avram, compătimită de un jurnalist care o cunoaște de 30 de ani

Jurnalistul Dan Turturică, cel care a condus până de curând redacția site-ului Digi24.ro, spune că o cunoaște Carmen Avram de 30 de ani și nu înțelege cum de a ajuns să și-o aleagă ca model politic pe Viorica Dăncilă.

Drama României din ultimii șaptezeci de ani s-a clădit pe astfel de alegeri, spune Dan Turturică, algeri "făcute de oameni deștepți, citiți, umblați, buni meseriași, care în loc să lupte cu semi-analfabeții care au dus-o la ruină au ales să li se alăture și să îi ajute să-și desăvârșească opera".

Carmen Avram a continuat să șocheze opinia publică după declarațiile recente din interviul acordat DC News în care îi laudă pe pesediști cum au înaintat în ciuda tuturor obstacolelor în ultimii doi ani "ca în poezii, prin foc, prin spăngi, prin mii de baionete, urcăm, acum, sus! A fost lupta asta îngrozitoare a lor, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni și ninsori și vânt și ei se duceau înainte"...

Ce a scris jurnalistul Dan Turturică despre Carmen Avram:

„O cunosc pe Carmen Avram de aproape 30 de ani. Am cunoscut-o pe când era soția lui Sorin Avram (fratele lui Liviu Avram), unul dintre cei mai buni reporteri pe care i-am întâlnit și care mi-a fost coleg la Expres, în anii '90. Am cunoscut-o și după ce a devenit soția lui Adi Ursu. Întotdeauna mi s-a părut un om cu mult bun simț și un bun profesionist.

Duminică seara, a apărut la Antena 3 alături de Liviu Dragnea și a povestit cum a devenit fan PSD, după ce, după cum spune chiar ea, până în 2009 a votat PNL.

" (..,) După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. În sfârșit avem doctori plătiți cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit."

Astăzi, la DC News, a insistat: „Momentul în care am zis da, aș vrea să fac asta, a fost dupa ce i-am urmărit pe acum colegii mei pesediști, vreme de doi ani și ceva, cum se luptă. Erau ca în poezii, prin foc, prin spăngi, prin mii de baionete, urcăm, acum, sus! A fost lupta asta îngrozitoare a lor, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni și ninsori și vânt și ei se duceau înainte, voiau să facă ceva. Ei ajunseseră acolo și erau fericiți, doreau sa facă ceva. Și din față erau ăia ca la Hollywood, cu ventilatoare, să îi oprească din a avansa."

După care a revenit la discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European, "în care a vorbit așa cum vorbesc eu uneori în mintea mea, când mă revolt la televizor. Am auzit-o pe femeia asta având cuvintele mele în gură și vorbind despre Romania."

Ce s-a întâmplat cu Carmen Avram de a ajuns să și-o aleagă ca model politic pe Viorica Dăncilă? Habar nu am. Dar drama României din ultimii șaptezeci de ani s-a clădit inclusiv pe astfel de alegeri, făcute de oameni deștepți, citiți, umblați, buni meseriași, care în loc să lupte cu semi-analfabeții care au dus-o la ruină au ales să li se alăture și să îi ajute să-și desăvârșească opera."