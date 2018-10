Cancerul de piele, tratat cu indolenţă în România

Lipsesc statisticile pentru boli extrem de grave

Cancerul de piele este tratat cu indiferență și de autorități și de pacienți. Așa se face că tot mai mulți români sunt diagnosticați cu această boală. Anual, la noi în țară apar peste 45 mii de cazuri noi. Datele sunt doar estimări pentru că în România nu există nici măcar un registru național al pacienților cu melanom.

În România nu există statistici cu privire la numărul bolnavilor cu cancer de piele, doar estimări, relatează Realitatea TV.

Medicii dermatologi sunt îngrijorați și spun că tot mai mulți români sunt diagnosticați cu acest tip de cancer.

Lupta Monicăi Iubac cu boala a început în urmă cu câteva luni. Se poate considera însă norocoasă pentru că a mers din timp la doctor.

"Aici era, exact unde trec ochelarii și aia mă deranja enorm. În tinerețe am stat foarte mult la soare și probabil că pielea era mai sensibilă", spune pacienta.

Este o boală care nu ține cont de vârstă. La 80 de ani, Rița Panait se pregătește de operație.

"Parcă mi-e frică! Să vedem cum merge. Noi am zis că este o ciupercă. Mă mânca și mă durea, am dat cu una cu alta. Am stat aşa câțiva ani, cam din 2006", povesteşte Panait .

O greșeală pe care mulți pacienți o fac. Unii dintre ei ajung la medic în stadii mult prea avansate.

Estimările europene arată că, anual, în țara noastră apar peste 45 de mii de noi cazuri și mai bine de 2.500 sunt grave! Chiar și așa, boala e tratată cu indiferență.

"Nu avem o statistică reală în România și nu avem raportări de situația reală. Sunt ignorate coduri și diagnostice și nu avem o situație reală. Experiența medicilor este că avem un număr în creștere", spune medicul dermatolog Mihaela Lerventer.

Expunerea îndelungată și necontrolată la soare este unul dintre factorii principali care declanșează boala. Cei cu pielea deschisă sunt mult mai expuși.

"În general, orice leziune nouă care apare pe piele și nu se vindecă mai repede de 2 luni trebuie verificată", avertizează specialistul.

Peste o mie dintre cei care merg la medic cu cancer de piele în stadiu avansat nu mai pot fi salvați.