Cadoul neașteptat trimis de Kim Jong-un președintelui din Coreea de Sud

Cadoul la care nimeni nu se aștepta din partea unui dictator aparent nemilos cum este Kim Jong-un constă în doi cățeluși albi din rasa Pungsan.

Perechea canină este alcătuită dintr-un cățeluș și o cățelușă și reprezintă un "simbol al păcii", potrivit președinției din Coreea de Sud.

Cadoul a fost făcut la al treilea summit inter-coreean care a avut loc la Phenian luna trecută. potrivit CNN.

Meet “Songgang” and “Gomi.” Pres. Moon received these two dogs as a gift from North Korean leader Kim Jong Un via Panmunjeom. They’re same breed that Kim Dae-jung received from Kim Jong Il in 2000 and omgawd they’re adorable pic.twitter.com/teJmnMuZuG