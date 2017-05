Bomba cu ceas de la temelia pensiilor. Ce gaură uriașă creează pensiile speciale

Pensiile speciale distrug sistemul pensiilor normale, avertizează un fost ministru al Muncii.

Jumătate de milion de angajați, 12 categorii profesionale, nu participă cu nimic la sistemul de pensii, dar absorb mai mult decât ar obține dacă ar contribui. Pensiile speciale rup sistemul, avertizează fostul ministru al Muncii, artizanul

Mihai Seitan a explicat condițiile în care sistemul de pensii poate supraviețui, în pofida modificărilor demografice: dispariția pensiilor speciale, adică respectarea principiului contributivității, și punctul de pensie să nu crească anual cu mai mult de 50% din creșterea reală a salariului mediu.

Fostul ministru a arătat, într-un interviu acordat Ziare.com, de ce pensiile de stat se vor micșora în mod inevitabil și de ce consideră că pericolul naționalizării pensiilor a fost real.

Sunt persoane care considera ca sistemul pensiilor publice este un fel de schema Ponzi, care se va prabusi cat de curand.

Nu e chiar asa. Este un sistem piramidal, care pleaca de la premisa ca populatia activa e mai numeroasa decat pensionarii. Numai ca, in timp, asta s-a schimbat si piramida a devenit un cilindru, daca nu chiar s-a inversat.

Deja am ajuns in Romania ca numarul persoanelor de peste 65 de ani este cu peste 200 de mii mai mare decat al copiilor pana la 14 ani. Deci dispare baza. In plus, multi tineri muncesc in strainatate si contribuie acolo.

Ar trebui majorate contributiile?

Nu, dar nici sa le scazi. De unde scoti banii? De la bugetul statului. Dar ceea ce se ia de acolo ar trebui sa fie un fel de imprumut, adica sistemul de pensii sa dea inapoi banii. Ceea ce nu s-a intamplat niciodata.

Deci care ar fi solutia?

Atingerea unui punct de echilibru, punctul de pensie sa nu creasca anual cu mai mult de 50% din cresterea reala a salariului mediu.

Si echilibrul se mentine chiar daca piramida se inverseaza?

Noi am facut simulari masive, pe tot felul de programe, am facut studii si am ajuns la concluzia ca cresterea numarului de pensionari este echilibrata de cresterea veniturilor celor care contribuie. Dar senzatia mea este ca din nestiinta sistemul este prost administrat.

Legea pensiilor din 2010 spune ca toate pensiile vor fi calculate la fel, adica in functie de contributia din intreaga viata, indiferent ca esti judecator, militar etc. Stiti cum aveau militarii, de exemplu, pensie? In functie de ultimul salariu la care se adaugau toate sporurile posibile. Fiecare decoratie adauga 10% in plus la pensie. Si mai si ieseau la pensie la 45 de ani, dupa care continuau sa lucreze la stat. Dl Dogaru a creat acest model, m-a si dat in judecata.

Sistemul a functionat dupa noua lege vreme de 3 ani. Dupa care au reinceput sa revina pensiile speciale. 12 categorii sociale si-au impus noi sisteme de pensii.

Care sunt platite de la bugetul statului, nu al pensiilor.

Da, dar nu se bazeaza pe contributie. Aceste categorii nu platesc contributie. In momentul acesta, cele 12 categorii nu participa cu nimic, dar absorb mai mult decat ar obtine, daca ar contribui. Este vorba de aproape 500 de mii de oameni care beneficiaza de acest sistem, deci 500 de mii de angajati, in general cu venituri mari, care lipsesc din sistemul public. Asa am ajuns ca sistemul sa devina unul care nu mai este bazat pe contributivitate, ci la mana unora sau altora, care au putere sau au influenta asupra puterii. Si e ca bulgarele de zapada, tot mai multe categorii vor cere acelasi lucru.