Beneficiile extraordinare pe care le aduce pepenele galben

Pepenele galben este unul dintre cei mai buni antioxidanţi, îmbunătăţeşte sistemul imunitar, reduce riscul atacului cardiac și nu numai. Iată ce conține și cât trebuie să consumi pentru a beneficia de numeroasele sale beneficii.

Pepenele galben are un conținut de 90% apă, albumine, fibre alimentare, potasiu, fier, vitaminele A, B, C, magneziu, fosfor, calciu din belşug şi potasiu. Acesta se consumă în general în stare naturală, dar este la fel de savuros şi sub formă de salate, îngheţată sau dulceaţă.

În cazul în care te confrunți cu o constipaţie, consumă dimineaţa, pe stomacul gol, unul, două kilograme de pepene galben. De asemenea, două felii consumate înainte de masă reglează apetitul, având calitatea de a potoli senzaţia de foame puternică.

Pepenele galben conține o cincime din necesarul zilnic de fibre și ajută la realizarea unei serii de procese legate de inimă: scade nivelul colesterolului, scade tensiunea arterială, ajută la pomparea sângelui mai bine și elimină toxinele din sânge.

Potrivit doctorulzilei.ro, pepenele galben este extrem de benefic în tratarea arsurilor solare, aplicând felii subţiri pe ten.

Specialiştii susţin că un consum regulat al acestui fruct combate cu succes stresul zilnic. De asemenea, o felie potrivită de pepene galben este importantă pentru vedere. Astfel, conform studiilor, persoanele care au o dietă bogată în vitamina A prezintă un risc redus de a dezvolta cataractă.

În cazul alergiilor, dermatozelor infecţioase, însoţite de usturime şi de mâncărimi, poți ține o cură de pepene galben de 10-12 zile, timp în care sunt scoase din alimentaţie carnea, grăsimile şi alimentele conservate.