Becali, la dezbaterea de la Ministerul Justiției: Graţierea să se dea pentru condamnările de 3-4 ani

Omul de afaceri Gigi Becali a propus, la debaterea publică pe ordonanţele de urgență privind grațierea și modificarea Codurilor penale de la Ministerul Justiţiei, ca graţierea trebuie să se facă, însă doar pentru condamnările de 3-4 ani.

"Între 3-4 ani să se dea graţierea. Ştiţi de ce? Pentru că nu ştiu la puşcărie niciun politician care are între 3-4 ani puşcărie. Am propus să rămână pedeapsa la abuzul în serviciu aşa. Şi am propus faptele care trebuie să se graţieze. Pentru că sunt 10 fapte care să se graţieze, adică uşoare, păi dacă tu te şantajezi cu el 'dă-mi 5.000 de euro că te spun lu nevastă-ta că ai fost cu o femeie', nu se graţiază asta, e şantaj. Ei nu graţiază şantajul, ei graţiau abuzul în serviciu că dacă voiau sute de milioane. Faptele de corupţie nu se ....E respectul faţă de oamenii din stradă. Şi ei nu au vrut. Nici nu vreau, decât abuzul în serviciu. Graţierea asta ştiu pentru cine se făcea, da? Nu vreau să îmi fac duşmani , dar doar atâta îi transmit: aşa ceva nu se face", a declarat George Becali la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei.

"Este un proiect șmecherește. Vă dau cazul Vișinescu: iese peste trei ani. De aia oamenii ies în stradă. Eu am propus între trei și pantru ani pentru abuz în serviciu. Eu am fost acolo (în penitenciar, n.r.) și știu. Ăla care a furat un cârnat e la pușcărie, ăla care a furat 200 de milioane este grațiat. Diretorii de penitenciare sunt stăpâni de sclavi", a continuat afaceristul.

Acesta a mai susținut că nu este de acord cu modificările asupra legii penale, dar și că una dintre cele mai mari probleme din penitenciare sunt unii angajați ai ANP "care au o mentalitate criminală".

"Din moment ce combini graţierea cu codul penal şi scazi la 3 ani şi deosebit de grav înseamnă încă 500.000 ....Peste 500.000 de euro se mai adaugă un an la pedeapsă. Deci trei ani, plus un an jumătate, patru ani jumate. Deci pentru abuzul în serviciu, 200 de milioane dacă furi luai maximum patru ani jumate, deja intrai în graţiere. Deci nu se poate aşa să faci. Să schimbi un Cod Penal într-o lege care rămâne acolo probabil 100 de ani cu 3 ani pedepasă, e inadmisibil. Oamenii au dreptate. Eu nu aveam cum să nu vin pentru că eu ştiu cum e în puşcării şi oamenii ăia trebuie să înţeleagă aşa: că ce e în puşcării este jale şi ei fac parte tot din ăsta, ăia 100.000, ca şi ăia care sunt în puşcării. Am propus binenţeles şi chestiuni alternative. Am spus şi despre învoirea la eliberarea condiţionată ca să fie la drept. Cea mai mare problemă a puşcăriilor ştiţi care este? ANP-ul acolo sunt persoane de 30-40 de ani care sunt oameni cu mentalitate criminală", a mai spus Becali.