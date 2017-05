Băsescu: Nu, doamna Merkel! Trump are dreptate!

Fostul președinte Traian Băsescu a scris, luni, pe Facebook, că a văzut declarațiile cancelarului german Angela Merkel cu privire la relația dintre Europa și America, dar nu îi împărtășește punctul de vedere, senatorul PMP declarându-se de acord cu președintele SUA, Donald Trump.

"Nu, doamnă Merkel! Trump are dreptate. America s-a săturat să aloce 5,5 % din PIB pentru a face față amenințărilor militare ale Coreei de Nord, Iranului, ISIS, etc., să țină deschise și în siguranță liniile maritime, să țină piept agresivității lui Putin. În acest timp, noi, Uniunea Europeană Socială, alocăm doar puțin peste 1% pentru cheltuielile militare. America are dreptate să ne avertizeze că securitatea costă și că nu ne respectăm obligațiile de state membre NATO, lăsând mare parte din sarcina propriei noastre apărări pe spinarea contribuabilului american", a susținut Traian Băsescu, scrie Agerpres.

Fostul președinte a subliniat că a observat că Angela Merkel s-a supărat că Trump nu a vrut să confirme semnarea acordului de la Paris, din decembrie 2015, cu privire la schimbările climatice.

"Din nou, Trump are dreptate. Uită doamna Merkel că numai anul trecut autoritățile americane au descoperit milioane de autoturisme produse de Germania care aveau certificatele de emisie de noxe falsificate. Și, atunci, cum să creadă Trump în Germania, care, pe de o parte, militează pentru reducerea emisiilor de noxe, iar, pe de alta, falsifică în masă propriile certificate? Dacă asta s-a întâmplat la autoturisme, oare cum o fi cu emisiile din industria germană care nu sunt controlate de americani?", a arătat Traian Băsescu.

În opinia fostului președinte, drumul Europei nu este să se separe de America, ci să facă demersurile necesare pentru ca încrederea Americii în europeni să redevină liantul care a făcut lumea occidentală puternică și sigură.

"Altfel, o Europă dominată de Germania, ne poate aduce aminte cu ușurință de dezastrul secolului XX, marcat de două conflagrații mondiale. Pentru propria ei securitate, Europa are nevoie de parteneriatul strâns cu America, singurul care poate tempera revenirea la o dominație germană, partajată cu Rusia, pe bătrânul continent", a mai scris Traian Băsescu, precizând că respectă Germania, dar nu poate să nu învețe din istorie.