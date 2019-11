Bancul zilei: Care e diferenţa dintre o femeie "single" şi una căsătorită

Bancul zilei

Românii nu şi-au pierdut umorul, o demostrează producţia de bancuri care se tot măreşte pe internet.

- Care este diferenta dintre o femeie single si una casatorita?

- Femeia single vine acasa, se uita in frigider, observa ca nu e nimic delicios inauntru, asa ca se baga intr-un final in pat.

- Femeia casatorita vine acasa, se uita in pat, observa ca nu e nimic delicios in acesta, asa ca se indreapta in pas grabit catre frigider.

***

O femeie face plaja fara sutien. Sanii ei superbi atrag atentia unui barbat. Acesta se uita, se uita si in cele din urma, incearca sa intre in vorba cu ea:

- Puteti sa-mi spuneti cat de calda este apa?





- Asculta, domnule! raspunde ea iritata. Multa lume m-a luat drept tarfa, dar drept termometru inca nimeni.

***

Cum a fost bai in noaptea nuntii?

- Catastrofal...

- Ai avut ceva probleme?

- Dimpotriva.A fost formidabil! Doar ca dimineata, din obisnuinta, i-am lasat 5000 pe perna.

- Aoleu, desigur ca s-a infuriat.

- Nu-i vorba de asta. Inchipuie-ti ca desi era pe jumatate adormita, mi-a dat 2000 rest.