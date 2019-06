Au adoptat o fetiţă. Când tatăl a văzut mama naturală, şi-a dat seama că o întâlnise deja. Cine era

A adoptat o fetiţă de toată frumuseţea... Dar nici prin gând nu i-a trecut că, în secunda în care o va întâlni pe mama ei biologică, va avea şocul vieţii! Povestea următoare, deşi pare desprinsă din filmele SF, este cât se poate de reală...

Când Walt avea 10 ani, a avut un vis straniu: şi-a văzut fiica, undeva în viitor... Ştia până şi ce nume avea să poarte aceasta: Chloe.



Cam tot pe atunci, Walt s-a mutat, împreună cu familia, într-un cartier nou. Acolo, s-a împrietenit cu o fetiţă cam de aceeaşi vârstă, Annie. Erau vecini şi, în scurt timp, au devenit cei mai buni prieteni.







Odată cu trecerea anilor, prietenia celor doi devenea tot mai puternică. Ulterior, s-a transformat în dragoste pură şi cei doi tineri s-au căsătorit.



Într-o bună zi, Annie i-a spus lui Walt că-şi doreşte foarte mult o familie. Îşi dorea o fetiţă şi chiar se gândise dinainte cum s-o cheme: Chloe. Când a auzit numele, Walt s-a bucurat teribil! Nu-şi mai încăpea în piele de emoţie. Era şi numele lui!



Timp de patru ani, cei doi au încercat diverse tratamente pentru fertilitate. Walt se ruga neîncetat la Dumnezeu, în timp ce Annie părea să-şi piardă orice speranţă... Într-un final, s-au împăcat cu gândul că singura soluţie era adopţia.



"A fost greu, m-am luptat cu gândul că Dumnezeu este rău, din cine ştie ce motiv... Apoi mi-a părut rău pentru gândurile mele", spune Annie. Dorinţa de a avea copii, însă, era din ce în ce mai puternică.



Zilele au trecut cu greu, dar, când nu mai aveau nicio speranţă, a venit şi răspunsul aşteptat: agenţia care se ocupa de adopţii le-a trimis un mesaj scurt: "E fetiţă!". O tânără însărcinată s-a hotărât ca fiica ei nenăscută să fie adoptată de cei doi. În scurt timp, însă, cei doi au început să cadă pradă gândurilor negre: dacă micuţa nu era menită să fie a lor?



Într-o zi, s-au decis să-i facă o vizită tinerei însărcinate, Alice. "Am mers la tânără acasă, am bătut la uşă. Când a deschis, mi-am dat seama că în faţa mea stătea o 'variantă' mai în vârstă a fetiţei din vis. Mi-am spus: 'Dumnezeule, ce se întâmplă?' În acel moment, numele Chloe mi-a revenit în gând", a spus Walt.



"Am vorbit vreo trei ore... La un moment dat, asistenta socială care ne însoţise a întrebat dacă a găsit un nume pentru fetiţă. Nu mică ne-a fost mirarea când tânăra ne-a spus că se gândise s-o numească pe fetiţă Chloe. Când am auzit-o, am izbucnit în lacrimi... Biata Alice, credea că nu ne place numele...", a povestit Annie.



"În acel moment, orice gând care-mi spunea să nu luăm un copil abandonat s-a spulberat... Când mama naturală i-a spus numele, mi-am spus: 'Gata, sunt tată! Ea este fetiţa mea...'", a spus Walt.



Apoi a venit şi ziua cea mare... Când a văzut fetiţa, Annie a simţit imediat că este copilui ei. "O ţineam şi mă uitam la ea şi-i tot spuneam: 'Sunt mămica ta!'", îşi aminteşte Annie.



Povestea celor doi a devenit virală pe reţelele de socializare şi a schimbat viaţa multor oameni care aveau dubii în legătură cu adopţia unor copii...



"E incredibil cum Dumnezeu a aranjat lucrurile pentru noi, în cel mai mic detaliu", a spus Annie, bucuroasă.