Anunţ de ultima oră al Primarului general al Capitalei, Gabriela Firea

Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că ninsoarea abundentă de noaptea trecută a împiedicat deszăpezirea străzilor secundare din Bucureşti, toate utilajele şi echipajele de intervenţie fiind concentrate cu marile artere, pentru a permite circulaţia mijloacelor de transport în comun. Gabriela Firea a precizat că toate mijloacele de transport circulă miercuri dimineaţa şi i-a sfătuit pe bucureştenii care nu au situaţii de urgenţă să rămână acasă cel puţin în prima parte a zilei, dat fiind că ninsorile puternice vor continua după ora 11.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, în direct la Realitatea TV, că utilajele de deszăpezire au lucrat la foc continuu pe parcursul nopţii, însă nu s-a intrat deloc pe străzile secundare deoarece ninsoarea non-stop a pus probleme pe marile artere.

"Aşa cum au anunţat meteorologii de mai multe zile, ne confruntăm cu un episod de ninsoare abundentă, mult mai intens decât cel anterior. Acum se confirmă că decizia mea de a închide şcolile toată săptămâna, de care multă lume a râs, a fost una corectă", a spus Gabriela Firea.

Primarul general a declarat că se acţionează cu tot personalul ADP pentru deszăpezire şi că operaţiunea a fost neîntreruptă pe timpul nopţii. Gabriela Firea a precizat că toate mijloacele de transport circulă miercuri dimineaţa

"Se circulă pe toate arterele principale din Capitală, dar circulaţia se face în condiţii de iarnă. S-a acţionat neîncetat toată noaptea, dar nu s-a reuşit 100% ca bulevardele să fie la negru. De data aceasta a nins toată noaptea şi va continua să ningă până la ora 11 cel puţin", a precizat Firea.

Potrivit primarului general, au existat incidente la ora 4 dimineaţă incidente pe linia unor tramvaie, dar acestea s-au remediat şi toate mijloacele de transport funcţionează la această oră (8 dimineaţa).

"Am avut un comandamentul de iarnă toată noaptea, am stat în legătură cu conducerea de la RATB. Credeţi că cei peste 250.000 de elevi puteau să meargă în condiţii optime azi la şcoala? Eu mă îndoiesc. Este normal să fie agomeraţie la metrou, voi lua legătura cu ministerul Transporturilor care Metrorex să suplimenteze garniturile de metrou pe parcursul zilei de astăzi", a mai spus Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei le-a recomandat bucureştenilor să nu iasă din casă în prima parte a zilei, dacă nu sunt obligaţi să o facă sau nu au situaţii de urgenţă.

"Nu am cum să fiu mulţumită 100% de cum s-a acţionat în Capitală, dar am fost mai bine organizaţi decât în anii trecuţi, am suplimentat efectivele umane şi tehnice şi operaţiunile de deszăpezire s-au desfăşurat mai bine. Atunci când ninge abundent atâtea ore, indiferent câte utilaje ai la dispoziţie nu poţi face faţă", a explicat Gabriela Firea.