Analiza de sânge care depistează cancerul de piele

Melanomul, cea mai grava si greu de tratat forma de cancer de piele, poate fi depistat inainte de aparitia primelor simptome. Cel putin asa sustin cercetatorii australieni. Spun ca au pus la punct o analiza de sange gratie careia cresc sansele de supravietuire ale celor care sufera de boala nemiloasa.

Multi afla ca sufera de cea mai agresiva forma a cancerului de piele cand nu se mai poate face mare lucru. Cercetarile unei echipe de la Universitatea din Perth, Australia, au dus insa la o premiera medicala: un test de sange inovator depisteaza boala instalata la nivelul epidermei, inainte sa se raspandeasca spre organe vitale. Metoda experimentala si-a dovedit eficacitatea in 80% dintre cazuri, iar cercetatorii sunt optimisti ca vor atinge acuratete de 90% in viitorul foarte apropiat.



„Este pentru prima oara cand s-au folosit auto-anticorpi pentru diagnosticul melanomului, am aratat ca acest lucru este posibil, iar asta este o adevarata descoperire”, spune Mel Ziman, conducatoarea echipei de cercetare.



In mainile unui bun diagnostician, testul va face diferenta intre viata si moarte pentru pacientii cu risc ridicat de aparitie a acestei forme de cancer. O spune un supravietuitor al melanomului.



