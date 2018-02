Alimentele pe care ar trebui să NU le mai cumperi niciodată

Despre alimentatie s-a tot vorbit in ultima perioada. Circula constant tot felul de diete miraculoase pe toate canalele de comunicare, insa exista anumite produse pe care ar trebui sa nu le mai achizitionezi niciodata, incepand din acest moment. Pericolul la care te expun acestea este destul de mare.

Legumele la conserva



Chiar daca adesea reprezinta varianta cea mai buna si rapida de a prepara un fel de mancare, gandeste-te de doua ori inainte sa le mai folosesti. Toate legumele ambalate in acest fel nu iti pot oferi deloc fibre sau nutrimenti, in schimb, sunt bogate in sodiu. Nu trebuie sa excluzi nici cantitatea mare de zahar pe care o contin si nici conservantii folositi pentru a pastra aroma.



Orice inseamna semipreparat este nociv pentru organismul tau. Termenul mare de valabilitate, conservantii, aditivii sunt factori pe care ar trebui sa ii eviti cu orice pret.



Sucurile "naturale"



Chiar daca pe ambalaj scrie produs natural, nu inseamna ca nu are zahar sau alti indulcitori. Poti alege sa iti achizitionezi un aparat cu ajutorul caruia sa iti prepari ce suc vrei acasa, asa vei sti sigur ca este natural, fara conservanti sau coloranti. Un stil de viata sanatos cere un minim de efort pentru a putea sa ii furnizezi organismului tau toate resursele bune de care are nevoie.



Fructele confiate



Fructul este sanatate curata insa, odata confiat, devine un pericol enorm pentru intregul corp, atat la interior, cat si la exterior. Contin o cantitate foarte mare de zahar. Daca obisnuiesti sa le consumi mai ales sub forma de compot, alege sa ti le prepari tu acasa, pentru a avea control asupra cantitatii de zahar, si nu exagera cu cantitatea de compot consumata.



Poti de asemenea sa optezi pentru achizitionarea unui aparat pentru uscarea fructelor, dar si in acest caz nu trebuie sa treci cu vederea cantitatea consumata, scrie bzi.ro.



Cerealele de dimineata pline de zaharuri



Ar trebui sa urmaresti cu atentie ca o portie sa nu depaseasca 12 grame. Nu te lasa pacalit de aromele, culorile, formele si mixurile pe care le gasesti in comert. Alege mai bine sa consumi fulgii de ovaz care sunt mai sanatosi. Poti sa ii combini cu o budinca de chia si astfel vei obtine un mic dejun sanatos si satios.