Afișele electorale pro-referendum, retrase din autobuzele din Galați

Societatea de transport local Transurb SA a anunţat, ieri, printr-un comunicat de presă, că a decis să retragă afişele care conţin mesaje electorale privind referendumul de pe 6 şi 7 octombrie, scrie Realitateadegalati.net.

Afişele erau lipite pe geamurile autobuzelor şi troleibuzelor, mai mult, unii călători s-au plâns că persoane reprezentând Coaliţia pentru Familie au intrat în autobuze să împartă fluturaşi cu îndemne la vot pozitiv la referendumul pentru schimbarea Constituţiei.

Demersul Transurb de a anunţa că retrage afişele este posibil să fi apărut în urma solicitării oficiale adresate, ieri, 28 septembrie, societăţii de către preşedintele Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Galaţi, judecătorul Răzvan Dinu.

Magistratul a cerut să afle dacă există vreun contract încheiat cu vreo asociaţie pentru a face campanie privind referendumul.

„Noi am primit astăzi (vineri, 28 septembrie – n.red.) două sesizări, una de la o persoană fizică şi alta de la PNL, prin care ni se semnalau afişele expuse în mijloacele de transport în comun ale Transurb. Am făcut o solicitare prin care întrebăm dacă există vreun contract pe care Transurb l-a încheiat cu vreo asociaţie pentru a face campanie la referendum, dar încă nu am primit răspuns. În principiu, potrivit dispoziţiilor legale, nu au voie să facă şi să permită afişarea, pentru că autobuzele nu sunt mijloace de comunicare în masă. Aşteptăm răspunsul de la Transurb. Am văzut că au dat un comunicat de presă, că retrag afişele. Să vedem ce ne comunică şi nouă. Dacă ei spun că le-au retras, e posibil ca sesizările să rămână fără obiect; dacă nu, să vedem cum le vom soluţiona”, a declarat preşedintele BEJ Galaţi.

Transurb spune că nu cunoştea conţinutul afişelor „în detaliu”

În comunicatul de presă emis pe această temă, Transurb spune că nu a cunoscut în detaliu conţinutul afişelor.

„Societatea Transurb SA și, implicit, conducerea societății nu efectuează campanie pentru referendumul care va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Deoarece conținutul materialului afișat nu a fost cunoscut în detaliu, conducerea societății, prin Directorul General, cere scuze pentru formatul expus în mijloacele de transport în comun. Afișele montate în mijloacele de transport public local care conțin mesaje «pro familie» au fost afișate în urma încheierii unui contract de publicitate, conform prevederilor legale. Menționăm că societatea Transurb SA Galați acordă spre închiriere spațiu publicitar în/pe mijloacele de transport public local de călători conform prevederilor legale, în mod egal și nediscriminatoriu pentru toate categoriile de solicitanți, în vederea afișării de reclame care nu conțin texte și imagini care contravin normelor legale în vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri”.