Adrian Ilie - 45 de ani. Imagini de arhivă senzaţionale cu "Cobra"

Adrian Ilie in actiune, in tricoul echipei nationale (1999)

Adrian Ilie, unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti români, împlineşte pe 20 aprilie 45 de ani, iar site-ul realitatea.net publică mai multe imagini de arhivă cu fostul internaţional, unele în premieră.

Adrian Ilie s-a născut pe 20 aprilie 1974, la Craiova. Fotbalul l-a început la vârsta de 10 ani, fiind dus de tatăl său la juniorii Universităţii Craiova. Cu toate acestea, nu a jucat la echipa fanion a oraşului, devenită celebră datorită performanţelor din cupele europene în acei ani, ci la Electroputere Craiova.

Adrian Ilie: "Am fost copil de mingi în perioada de glorie a Craiovei Maxima"

Într-un interviu acordat jurnalistului realitatea.net Cristian Otopeanu, după o tăcere de 10 ani, Adrian Ilie şi-a amintit începuturile în fotbal: "Am jucat la juniorii Universitatii Craiova, la Clubul Sportiv Scolar, cand aveam 10-11 ani. Am fost unul dintre copiii de mingi din perioada de glorie a Craiovei Maxima. Stateam in spatele portii. Am fost la toate meciurile din perioada aceea, nu cred ca am pierdut un meci la Craiova. Am fost si cu Benfica, si cu Kaiserslautern. Si daca nu eram copil de mingi, eram in tribuna si tot le vedeam. Exista chiar si o imagine cu mine si cu Silviu Lung, eu fiind in spatele portii. Cred ca este de la meciul Universitatea Craiova - Benfica. Am acea imagine si i-am aratat-o si lui nea' Silviu Lung, pe vremea cand am inceput sa joc la Electroputere Craiova".

Vezi mai jos imagini de arhivă cu Adrian Ilie!

A început fotbalul ca fundaş central

Iniţial, Adrian Ilie a evoluat pe postul de fundaş central (libero), dar, pentru că îi plăcea să urce în atac, să dribleze şi să marcheze, a fost urcat mijlocaş central şi apoi atacant.

După un sezon de excepţie, în care a jucat 31 de meciuri şi a marcat 12 goluri pentru Electroputere, a fost achiziţionat de Steaua, fiind remarcat de Anghel Iordănescu, cel care era pe atunci antrenorul Stelei.

Pentru formaţia din Bulevardul Ghencea, Adrian Ilie a evoluat în perioada 1993-1996, marcând 28 de goluri în 85 de partide jucate în campionat.

Adrian Ilie a fost triplu campion cu Steaua (1993–94, 1994–95, 1995–96), a cucerit Cupa României (1995–96) şi de două ori Supercupa României (1994, 1995).

În toamna lui 1996, Adrian Ilie s-a transferat în Turcia, la Galatasaray Istanbul. A marcat 12 goluri în 30 de meciuri de campionat, în perioada 1996-1998. Acolo, a fost coechipier cu Gică Hagi, Gică Popescu şi Iulian Filipescu.

Apoi s-a transferat la Valencia, unde a marcat de 29 de ori în 88 de partide, în perioada 1997-2002. Aici a primit supranumele de "Cobra", de la antrenorul Claudio Ranieri. A fost de două ori la rând finalist al Ligii Campionilor.

Perioada Valencia a fost cea mai bună pentru Adrian Ilie, după cum i-a mărturisit jurnalistului Cristian Otopeanu. "Bine, este adevărat că am şi stat 5 ani acolo. M-am adaptat mai bine în Spania şi ca ţară. Cel mai bun joc al meu a fost în Spania", a explicat "Cobra".

După perioada Valencia, Adrian Ilie a mai jucat pentru Alaves, Besiktas, FC Zurich şi şi-a încheiat prematur cariera, la doar 31 de ani, la Germinal Beerschot, din cauza accidentărilor suferite. "Am avut accidentari cauzate de adversari, din cauza unor lovituri puternice. La genunchi, insa, am avut complicatii, am mai stat vreo doua luni pentru ca am avut probleme cu cartilagiul dupa operatie. Poate ca totul mi s-a tras si din cauza vitezei mele, nu reuseau sa ma prinda", îi povestea Adrian Ilie jurnalistului Cristian Otopeanu în 2018, în primul interviu acordat după 10 ani de tăcere.

CV Adrian Ilie

Născut pe 20.04.1974, Craiova

Debut în Divizia A: 12.04.1992, Electroputere - FC Argeş 2-0

A jucat la: Electroputere (1992-1993), Steaua (1993-1996), Galatasaray (1996-1997), Valencia (1998-2002), Alaves (2002-2003), Beşiktaş (2003-2004), FC Zurich (2004-2005), Germinal Beerschot (2005-2006)

Meciuri/goluri în Liga I: 116-40

Meciuri/goluri în Primera Division: 106-35

Meciuri/goluri în cupele europene: 51-22

Debut în naţională: 22.09.1993: România - Israel 1-0

Meciuri/goluri în naţională: 54-13

A jucat la trei turnee finale: Campionatul European din 1996, Campionatul Mondial din 1998 şi Campionatul European din 2000

