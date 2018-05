Acest tip de ceai afectează puternic dantura

Ceai de fructe

Ceaiurile din fructe uscate au devenit din ce in ce mai populare, in ultimii ani, fiind consumate adesea la serviciu sau cand suntem raciti.

Acestea vin cu o multitudine de arome racoritoare care ne ofera imediat doza de energie de care simtim nevoia. Insa specialistii ne recomanda sa renuntam la ele de dragul zambetului nostru.



Stomatologii avertizeaza ca acidul din ceaiurile de fructe poate afecta smaltul dintilor. Chiar si o cana cu apa fierbinte, cu o felie de lamaie in ea, este periculoasa, fructul continand de sase ori concentratia de acid citric care se regaseste in fruct, srie bzi.ro.



Ceaiurile de fructe si bauturile dietetice ar putea creste pericolul de erodare a dintilor si aparitiei cariei dentare de 11 ori mai mult, arata un studiu recent, publicat in British Dental Journal.