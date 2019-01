Accident înfiorător, în Capitală: 3 polițiști și un jandarm, spulberați de o mașină

Trei polițiști și un jandarm au fost transportați, miercuri seară, la spital, după ce autospeciala cu care se deplasau la o sesizare primită prin numărul de urgență 112 a fost lovită de o mașină, într-o intersecție din Capitală, anunță Brigada Rutieră.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei au anunțat că, în jurul orei 21.05, a avut loc un accident în zona Bulevardului Bucureștii Noi - Str Laminorului.



"Din primele date s-a stabilit că un echipaj de poliție din cadrul Secției 5 se deplasa pe bd. Bucurestii Noi, in regim prioritar la o sesizare primită prin SNUAU 112, având in funcțiune semnalele optice și acustice, iar in momentul in care a ajuns la intersecția cu str. Laminorului a intrat in coliziune cu un alt autovehicul", transmite Brigada Rutieră.







Trei polițiști și un jandarm, răniți în urma impactului, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, scrie stiripesurse.