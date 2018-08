7 reacţii adverse ale Vitaminei C

Despre vitamina C se spune adesea ca nu are reactii adverse si ca oricat de multa ai luat, surplusul se elimina. Lucrurile nu stau chiar asa. Organismul ia cea mai mare parte din vitamina C din fructe si legume, dar cateodata sunt situatii – scorbut, raceli, gripa, anemie, etc – cand trebuie sa apelam la suplimentele din farmacii.

Din alimentatie este aproape imposibil sa se faca exces de vitamina C, dar cand vorbim de administrarea de suplimentele cu vitamina C, situatia se schimba putin. In mod normal, organismul unui adult are nevoie de 75 – 90 mg vitamina C/zi, iar limita maxima admisa, in conformitate cu The Merck Manuals Online Medical Library, este de 2000 mg/zi (2g), ceea ce inseamna ca, atunci cand se trece de aceasta valoare, se poate vorbi de supradozaj.



