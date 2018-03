5 produse toxice din China, făcute din plastic şi cu pesticide, pe care şi tu le consumi

In China sunt contrafacute nu numai obiecte vestimentare si accesorii, ci si produse alimentare. Nu mai este un secret ca multiple produse care se gasesc in supermarketurile nostre sunt produse in China si nu sunt de cea mai inalta calitate.

Mai jos va prezentam o lista cu cinci produse alimentare pe care este mai bine sa le eviti a le cumpara si consuma, daca vezi ca provin din China:



Pestele cod



Pestele cod, asemenea pestelui tilapia, are o calitate net inferioara. Acesta creste in propriile reziduuri. Mai mult de 50% din pestele cod vine din China. Spunem asta in conditiile in care aproape 90% din pestele vandut in Romania este din import, potrivit bzi.ro.



Sucul de mere din China



China se afla chiar in capul listei tarilor producatoare de mere la nivel mondial, dar si prima tara care nu asigura masurile corespunzatoare de verificare a prezentei pesticidelor, chimicalelor si a altor materii reziduale in produsele cultivate. Avand in vedere faptul ca Romania importa o cantitatea mare de suc de mere din China, ai mare grija la cumpararea acestor produse.



Usturoiul chinezesc



Usturoiul, pentru a rezista mai mult, este stropit cu chimicale care depasesc limita admisibila. OPC a descoperit ca pe piata romaneasca exista usturoi chinezesc toxic. Fereste-te de procurarea usturoiului provenit din China, tinand cont ca circa 30% din usturoiul de pe piata noastra provine din China.



Orezul din plastic



Acest tip de orez ”fals” este facut din cartof si materiale sintetice utilizate la productia cauciucului. Orezul din plastic poate fi depistat in bucatarie. Atunci cand este gatit, bobul ramane mai tare si pe langa asta are nevoie de o perioada de timp mai indelungata sa stea pe foc. Consumul acestui tip de orez poate avea efecte grave asupra organismului, poate duce inclusiv si la cancer.



Piperul negru boabe



Unii producatori chinezi de piper negru boabe adauga namol si pamant de o anumita concentratie, in asa fel incat este practic imposibil sa simti diferenta de gust.