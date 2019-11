Ziua morților. Ce fac credincioșii în această zi?

ZIUA MORTILOR. Un obicei vechi de câteva secole. Ce trebuie să ştii despre această zi

FOTO: Mediafax

2 Noiembrie este ziua în care se pomenesc morţii, ziua în care gândurile noastre se îndreaptă cu pioşenie către cei dragi care au trecut în nefiinţă. Ea este celebrată în foarte multe ţări creştine din lume.

Credincioşii merg special la biserică şi la cimitir, curăţă mormintele şi le înfrumuseţează cu flori, în amintirea celor care cândva i-au însoţit pe drumul vieţii. Mii şi mii de lumânări sunt aprinse în memoria celor trecuţi în eternitate. Se spune că de Ziua Mortilor porţile Tărâmului de Dincolo se deschid iar morţii vin să-i viziteze pe cei vii, scrie Ziarulunirea.ro.

Semnificaţia Zilei morţilor se regăseşte în spiritualitatea Bisericii Romano-Catolice, însă tradiţia a fost preluată în timp şi de ortodocşi, luterani, calvini sau unitarieni. În general, Biserica Ortodoxă face pomenirea morţilor sâmbăta. Unii credincioşi ortodocşi sărbătoresc Ziua Mortilor nu în 1 noiembrie, ci în prima sâmbătă din luna noiembrie, dar anul acesta sâmbăta cade în ziua de 2 noiembrie.

Pe 2 Noiembrie în cimitir, de a duce flori şi coroniţe de flori, de a aprinde lumânări şi a ne ruga pentru sufletele morţilor. În Biserici, se săvârşeşte vecernia (slujba de seara) în memoria celor trecuţi în veşnicie. Pe 2 Noiembrie, preoţii catolici au dreptul să oficieze trei liturghii, una pentru proprii răposaţi, una pentru sufletele celor care au murit în cele două războaie mondiale şi una pentru sufletele credincioşilor care au aparţinut de parohia respectivă.

ZIUA MORŢILOR este cunoscuta, in special in Transilvania, ca si ziua de „Luminatie“ sau „Ziua Mortilor“. In fiecare an, mii de credinciosi merg la mormantul celor care au trecut in eternitate, aranjeaza morminte, aprind o lumanare, spun o rugaciune si dau pomana pentru amintirea celor dragi. Istoria acestei zile este una care se intinde pe durata a cateva secole, fiind caracteristica religiei catolice.



ZIUA MORŢILOR. „Este o sarbatoare, cu ghilimele de rigoare, venita in Transilvania din spatiul catolic.







Sarbatoarea a fost preluata si de catre ortodocsi, in special in Transilvania, acolo unde influenta catolica a fost mai mare. „Pentru ortodocsi este ceva mai noua, cred ca a inceput sa se generalizeze intai la oras, pentru credinciosii de alta religie decat cea catolica, mai ales ca cimitirele in marea majoritate sunt cu morminte si de o religie si de alta si atunci oarecum probabil ca ortodocsii simteau ca ar fi nelalocul lui ca mormantul lor sa ramana nearanjat intr-o astfel de zi si ar fi iarasi nelalocul lui sa nu spuna si o rugaciune, a ne unii in rugaciune indiferent de confesiune, nu este un pacat. Astfel, incet s-a generalizat“, a mai spus Janeta Ciocan.



„Trebuie sa mergem la mormant, sa curatam si sa spunem o rugaciune pentru sufletele care au trecut in lumea cealalta. E o sarbatoare importanta, pentru ca stramosii nostri ne-au crescut si ne-au dat o bucata de paine“.

____

ZIUA MORŢILOR pe mapamond. Ziua Mortilor a fost practicata ca festival de acum 3000 de ani. Semnifica onoararea lui Samhain. De asemenea, este cunoscuta sub numele de Dia de los Muertos. Se crede ca in aceste doua zile, toti cei morti se intorc pe pamant pentru a-i intalni pe cei dragi. Pe 1 noiembrie, se amintesc sufletele tuturor preotilor decedati care nu au fost recunoscuti in crestinism. Acesta este modul in care este pastrata "Ziua tuturor Sfintilor". Dupa aceasta, s-a decis ca ar trebui amintite sufletele tuturor persoanelor decedate, de aceea ziua de 2 noiembrie este sarbatorita ca "Ziua tuturor Sufletelor".

Familii curata mormintele celor dragi si le decoreaza cu flori, cadouri si lumanari. La casele oamenilor, sunt realizate altare cu fotografii ale tuturor mortilor din familie, fiind oferite feluri de mancare si fructe preferate ale raposatilor, impreuna cu lucrurile personale ale acestora. Acest obicei se numeste ofrenda sau pomana.

ZIUA MORŢILOR nu ar trebui sa fie infricosatoare, ci sfanta. Este o zi in care toti cei care au pierdut persoane dragi si le amintesc cu drag. Se presupune a fi o zi sfanta, in care spiritele care vin pe pamant sunt binevenite si amintite. Se crede ca daca spiritele coborate pe pament nu sunt multumite de pomenile facute pentru cei decedati, acestea se intorc nefericite, fara binecuvantarea familiei. Prin urmare, multi oameni urmeaza ritualurile acestui festival cu mare seriozitate. Mult timp si multi bani se cheltuiesc pe decoratii si pomenile facute pentru a satisface sufletele mortilor. Se crede ca sufletele mortilor vor vizita altarul si vor consuma bunatatile. Desigur, alimentele nu sunt cu adevarat mancate, ci esenta este consumata de catre spirite. Aceeasi mancare este apoi consumata de catre toti membrii familiei.