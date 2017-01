Vremea se încălzește. PROGNOZA meteo pentru weekend

Astăzi, vremea se va încãlzi în toate regiunile. Temperaturile maxime, predominant pozitive în regiunile intracarpatice până la 7-8 grade în Dealurile de Vest și negative in restul tarii pina spre -5 grade.

În regiunile vestice, nordice şi centrale cerul va fi mai mult noros şi vor fi precipitaţii mixte, ce vor determina, local şi temporar, depuneri de polei, iar în nord-vest se vor cumula local 20...25 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile şi, mai ales pe creste, vântul va sufla tare si va viscoli su spulbera zapada.

În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros şi doar izolat, spre searã, vor fi precipitaţii mixte, în Oltenia şi nordul Moldovei. Intensificãri temporare ale vântului vor fi si pe litoral si în vestul teritoriului in special în sudul Banatului unde se vor depãşi, trecãtor, 70 km/h. În regiunile extracarpatice, dimineaţa vor fi condiţii de ceaţã, asociatã izolat cu chiciură.

În Capitală, vremea se va încãlzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţã şi chiciurã. Temperatura maximã va fi de -1...0 grade.

În regiunile intracarpatice vremea se incalzeste, temperatura urca peste zero grade : 1-2 grade in Transilvania si Maramures, 5 grade la Timisoara, Arad si Oradea si chiar 7-8 grade in zonele de deal. Cad precipitatii mixte si local se formeaza polei iar vintul are intensificari in vest, in special in sudul Banatului.

In sud, vreme in general frumoasa si in incalzire cu maxime de 0 grade la Drobeta, Giurgiu si Ploiesti, -1 grad la Craiova si 3 la Rm Vilcea si Tirgoviste.Spre seara se innoreaza in Oltenia si izolat vor fi precipitatii mixte.

Si in Dobrogea se incalzeste, temperatura ajunge la 2 grade la Tulcea si 5 la Constanta, cerul are innorari dar sunt si perioade insorite iar vintul se intensifica pe litoral.

In Moldova cerul este mai mult noros iar in partea de nord aregiunii spre seara izolat cad precipitatii mixte. Maximele sunt negative, in general intre -4 si 0 grade.

VREMEA PE 2 ZILE

Sâmbătă, valorile termice vor continua sã creascã şi vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a ţãrii. Temperaturile maxime, pozitive cu putine exceptii, ajung la 7-8 grade în Dobrogea. În regiunile intracarpatice, cerul va fi mai mult noros şi pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare şi lapoviţã, în general slabe cantitativ.

În celelalte regiuni, înnorãrile vor fi temporare şi precipitaţii slabe, mixte, vor fi local în Oltenia şi pe arii restrânse în rest. Local în sud-vestul, centrul şi nord-estul ţãrii şi izolat în rest se va produce polei. La munte va ninge viscolit.*** În capitală, vremea va continua sã se încãlzeascã. -6...-4 grade dimineata si in jur de 3 grade la amiaza. Cerul va avea înnorãri şi trecãtor vor fi condiţii de precipitaţii slabe mixte şi de polei..

Duminică, vremea se raceste. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade la Miercurea Ciuc şi 3-4 grade in sud-est. În nordul, vestul şi nord-estul ţãrii vor fi înnorãri şi trecãtor va ninge slab, mai ales în nordul carpaţilor Orientali. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. În regiunile extracarpatice vor fi condiţii de ceaţã, posibil asociatã cu chiciurã..

În Bucureşti, vremea se va rãci : -7...-5 grade dimineata si -1...0 grade la amiaza. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat.