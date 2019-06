Viorica Vasilica Dăncilă, mesaj pentru Opoziție înainte de moțiunea de cenzură

Dăncilă nu mai schimbă justiția: Pericolul declanșării Articolului 7 în cazul României a trecut

Cu doar patru ore înainte de votarea moțiunii de cenzură, Viorica Vasilica Dăncilă, a declarat că nu are emoții, pentru că are încredere în colegii săi și în partenerii din coaliție.

„Nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianță”, a declarat Viorica Dăncilă.

Guvernul Dăncilă se confruntă, astăzi, cu a treia moțiune de cenzură de la instalarea în funcție. Față de celelalte încercări, Opoziția se bazează acum pe sprijinul mai multor parlamentari. Insuficienți, însă, pentru majoritatea necesară. Actualul Executiv poate fi schimbat doar dacă aleși din arcul Puterii vor vota împotriva propriului Guvern. Viorica Dăncilă i-a avertizat deja că vor fi excluși din PSD, dacă se va întâmplă acest lucru.

Pentru ca moțkiunea să treacă sunt necesare 233 de voturi, din totalul de 465 de parlamentari.

În ultimele zile, au fost negocieri intense pentru atingerea acestei cifre. Calculele matematice arată, totuși, că șansele ca moțiunea să treacă sunt infime.