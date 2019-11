Urna de votare din Olanda seamănă cu o pubelă. "Nimeni nu ridică din sprâncene"

Urna de vot ca o pubelă

Alegeri prezidențiale 2019. Aspect inedit al urnelor de vot în Olanda: românii care votează în "țara lalelelor" depun buletinul de vot într-un...tomberon.

"Nu, aceasta nu este o pubela. Aceasta este o urna de votare din Olanda.

Toate primariile oraselor olandeze folosesc astfel de dispozitive pe post de urne de vot. Si nimeni nu ridica din sprancene.

In astfel de urne, puse la dispozitie de primarii, votam astazi in 25 de sectii organizate in 6 orase diferite din Olanda", a scris Brandusa Predescu pe Facebook.