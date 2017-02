Un vechi continent dispărut, descoperit în Oceanul Indian

Un vechi continent care s-a aflat în trecut între India şi Madagascar se află acum împărţit în mai multe bucăţi, pe fundul Oceanului Indian.

Astfel, cercetătorii au descoperit că insula vulcanică Mauritius stă pe rămăşiţele unui vechi continent scufundat. Insula Mauritius are, scrie The New Scientist, aproximativ 8 milioane de ani, dar s-au descoperit cristale zirconice pe unele dintre plajele insulei care au o vechime de aproape 2 miliarde de ani.



Cercetătorul Lewis Ashwal, de la Universitatea Witwatersrand din Africa de Sud, a descoperit împreună cu colegii săi continentul scufundat, căruia i-au dat numele Mauritia. Până acum 85 de milioane de ani, Mauritia era un continent mic între India şi Madagascar, care se aflau mult mai aproape decât astăzi. Apoi India şi Madagascarul au început să se distanţeze, iar Mauritia a început să se întindă şi să se spargă în bucăţi.



Bucăţi din Mauritia au mai fost găsite pe alte insule vulcanice din Oceanul Indian, dar şi în vestul Australiei sau sub Islanda, susţin cercetătorii, care vor să continue să exploreze oceanele până când vor găsit toate bucăţile din Mauritia.