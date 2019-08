Un mare sfânt este pomenit azi în calendarul ortodox

Sfantul Nifon pomenit azi

Un mare sfânt este pomenit astăzi în calendarul ortodox. Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, este cinstit pe 11 august. Domnitorul Neagoe Basarab a primit de la călugării greci capul și mâna dreaptă a Sfantului Nifon, moaștele fiind depuse in Manastirea Curtea de Arges.

Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului care a venit în Țara Românească pentru a reorganiza biserica ortodoxă de la noi, este cinstit pe 11 august.

Sfântul Ierarh Nifon s-a născut în ținutul Peloponez din sudul Greciei, în perioadă 1434-1440, potrivit Creștinortodox.ro. El a primit la botez numele Nicolae. Este tuns în călugărie de vestitul pustinc Antonie, moment în care primește numele Nifon.

În anul 1483 este chemat la slujirea arhierească, în scaunul de Mitropolit al Tesalonicului, iar după numai trei ani, ajunge patriarh al Constantinopolului în locul lui Simeon, trecut la cele veșnice.

Sultanul Baiazid al II-lea l-a îndepărtat din scaun în anul 1488. Sfântul Nifon ajunge în Mănăstirea Sfântului Ioan Prodromul (Botezătorul) din insula orașului Sozopolis (Bulgaria de azi). Aici a ridicat un schit și a petrecut până în anul 1496 când a fost chemat din nou la conducerea Patriarhiei Ecumenice.

După numai doi ani și câteva luni, este din nou exilat de turci în Adrianopol. Aici îl va cunoaște pe domnitorul Radu cel Mare al Țării Românești (1495-1508). Radu cel Mare îl va aduce în 1504 în Țara Românească pentru a conduce și reorganiza Biserica.

O însoțire nelegiuită la Curtea Domnească a lui Radu cel Mare, între soră acestuia și un boier moldovean căsătorit, a făcut că Sfântul Nifon să se retragă la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte, apoi la Mănăstirea Dionisiu, unde își va da duhul pe 11 august 1508.

Când Neagoe Basarab ajunge domnitor, aduce moaștele Sfântului Nifon în Țara Românească, spre curățirea și ștergerea greșelii lui Radu Vodă. Gavriil Protul notează în lucrarea despre viața Sfântului Nifon. Aratandu-i-se domnitorului in chip minunat aceasta impacare, a poruncit ca moastele sfantului Nifon sa fie asezate intr-un sicriu de argint, poleit cu aur si pietre scumpe si inapoiate Manastirii Dionisiu.

Monahii acestei manastiri in semn de multumire, i-au daruit lui Neagoe Basarab capul si mana dreapta a Sfantului Nifon. Moastele au fost depuse in Manastirea Curtea de Arges, iar in anul 1949 au fost mutate in Biserica „Sf. Dumitru", Catedrala Mitropoliei Craiovei, unde se afla si in prezent.