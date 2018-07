Un copil a murit, după ce castelul gonflabil în care se juca pe plajă a explodat

O fetita ce se juca intr-un castel gonflabil a sfarsit tragic, dupa ce, spun martorii, locul de joaca gonflabil ar fi explodat, duminica, pe o plaja din Norfolk, Marea Britanie.

Potrivit presei straine, un martor a vazut intamplarea si a descris incidentul spunand ca jucaria a explodat, in timp ce un alt martor doar a auzit bubuitura. Amandoi sustin insa ca incidentul a fost ingrozitor.



Serviciul de ambulanta local a primit mai bine de 10 apeluri de la oamenii de pe plaja. O ambulanta a intervenit in doar 4 minute de la momentul accidentului, insa, din pacate, pentru copila nu s-a mai putut face nimic, aceasta intrand in soc cardio-respirator.

