Tudorel Toader a "amenințat" jurnaliștii. Ionela Arcanu a explicat tot

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a pus în vedere jurnaliștilor că are "pe masă solicitările de reacreditare pe 2019" și, dacă jurnaliștii nu respectă formulele protocolare stabilite, va "proceda în consecință".

Tudorel Toader și-a prezentat astăzi raportul de activitate, după doi ani la conducerea Ministerului Justiției. Din bilanțul său au lipsit mai multe lucruri esențiale.

Jurnalista Realitatea TV Ionela Arcanu a făcut un rezumat al celor 40 de minute în care Tudorel Toader a vorbit în fața presei, fără să accepte să răspundă la vreo întrebare. Din când în când, ministrul s-a oprit din monolog pentru a le atrage atenția unor jurnaliști.

"Sa nu va imaginati ca in cele 40 de minute in care Tudorel Toader a facut declaratii a mentionat vreuna dintre problemele care ard in momentul de fata in sistemul judiciar. Nimic despre protestele magistratilor, nimic despre OUG 7 sau despre rapoartele MCV din timpului mandatului pe care l-a avut la Ministerul Justitiei.

Insa, deranjat la finalul acestei "scurte declaratii de presa", asa cum anuntase, dar nu s-a tinut de cuvant, deranjat de faptul ca jurnalistii au insistat cu intrebari, Tudorel Toader ne-a amenintat ca exista posibilitatea sa nu ni se mai prelungeasca acreditarea la Ministerul Justitiei, pentru ca nu am respecta protocolul. Cam asa arata "autoievaluarea" facuta de Tudorel Toader, dupa doi ani de mandat", a explicat Ionela Arcanu.

Vezi în VIDEO, pe realitatea.net, mai multe detalii și imagini!

.