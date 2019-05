Tim, album Avicii, lansat în curând și în România

Odată cu anunțarea tuturor pieselor ce vor compune universul albumului „TIM", primul material semnat Avicii, făcut public post-mortem, fanii din 17 țări, printre care și România, vor putea să comunice prin muzică și să asculte, în premieră, fragmente din piesele încă nelansate.

„TIM" de la Avicii își propune să anuleze orice granițe culturale și geografice, să dărâme stereotipuri, preconcepții și să creeze o conexiune naturală și semnificativă între toți ascultătorii. Viața lui Avicii și talentul său incontestabil au reușit să aducă oamenii împreună, să transforme străinii în prieteni, să dea naștere unei comunități în care muzica primează și vindecă omul de supliciul singurătății.



Universal Music România pune Bucureștiul pe harta orașelor în care această campanie se va întâmpla, alături de Sydney, Tokyo, Stockholm, Londra, New York, Sao Paulo, Oslo, Paris, Berlin, Salzburg, Bruxelles, Mexico City, Zürich, Taipei, Auckland și Toronto.



Mecanismul campaniei este simplu: prin simpla atingere și menținerea contactului cu un ecran, conexiunea dintre tine și o altă persoană, aflată în orașele mai sus menționate, va fi posibilă pentru câteva secunde și împreună veți putea asculta în premieră noua muzică semnată Avicii.



Fiecare dintre cele 12 piese integrate pe acest material are propria poveste, care, încadrată în contextul adecvat, reușește să construiască istoria unei întregi existențe și să redea, cum nu se poate mai bine, un sunet ce va revoluționa în profunzime întreaga industrie muzicală.

Cei prezenți sâmbătă și duminică la Grand Cinema & More vor fi parte a unei experiențe unice, menite a dizolva orice bariere și a sta mărturie afirmației conform căreia limbajul universal va fi și va rămâne mereu muzica.

Avicii – „TIM" poate fi pre-comandat aici: https://umusic.lnk.to/TIMPR

Track Listing „TIM":

1. Avicii - Peace Of Mind (feat. Vargas & Lagola)

2. Avicii - Heaven

3. Avicii - SOS (feat. Aloe Blacc)

4. Avicii - Tough Love (feat. Agnes, Vargas & Lagola)

5. Avicii - Bad Reputation (feat. Joe Janiak)

6. Avicii - Ain't A Thing (feat. Bonn)

7. Avicii - Hold The Line (feat. A R I Z O N A)

8. Avicii - Freak (feat. Bonn)

9. Avicii - Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola)

10. Avicii - Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons)

11. Avicii - Never Leave Me (feat. Joe Janiak)

12. Avicii - Fades Away (feat. Noonie Bao)