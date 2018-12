Tânăra care şi-a făcut 52 de operaţii extreme dezvăluie cum arăta ÎNAINTE. A şocat şi mai rău!

La 23 de ani, are tatuaje pe aproape toată pielea. Tânăra mărturiseşte că dependenţa a început să se manifeste la vârsta de 16 ani. Iar tatuajele au fost doar începutul...

Amber Luke susţine că a cheltuit mai bine de 10.000 de dolari pe operaţiile extreme care i-au modificat radical trupul. De la tatuaje la despicatul limbii sau lărgirea lobului urechilor a fost doar un pas.



"Prietenii m-au poreclit Dragonul alb cu ochi albaştri (Blue Eyed White Dragon, în original). Sunt fascinaţi de ochii mei, spun că limba despicată mă face să semăn cu un dragon. Acum, când mă uit la pozele pe care le-am făcut înaintea operaţiilor, mi se pare că nu sunt eu. Parcă e altcineva, nu mă recunosc. Nu-mi place cum arătam înainte. Eram aşa de plictisitoare... Când aveam 16 ani, am făcut primul tatuaj. La 18, aveam deja trei. În prezent, am peste 50 de tatuaje", mărturiseşte tânăra căreia nici măcar ochii nu i-au rămas naturali.



"Tatuajul ochilor a durat cam 40 de minute. Şi a durut cumplit! Am fost complet oarbă timp de trei săptămâni", mai spune aceasta.



Din fericire, mama sa a susţinut-o în tot acest timp, chiar dacă, la început, a fost puţin speriată.



Amber nu intenţionează să se oprească aici. Pe viitor, tânăra vrea să-şi pilească dinţii "vampir". Există, însă, şi operaţii pe care nu vrea să şi le facă. "Mă bătea gândul să-mi implantez şi coarne, dar m-am răzgândit. Nu cred că m-ar reprezenta", a spus Amber.



