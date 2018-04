”Sunt refugiat politic cu drepturi depline”. Din ce bani trăiește Elena Udrea în Costa Rica

Elena Udrea, la spitalul din Costa Rica

Elena Udrea a declarat la Realitatea TV că în acest moment este refugiat politic cu drepturi depline în Costa Rica. Fostul ministru a spus că trăiește ”din ce trăia și în România”, fără să explice care sunt resursele financiare, dar precizând că cheltuielile nu sunt mari.

Elena Udrea a explicat la Realitatea TV că este refugiat politic cu drepturi depline în Costa Rica, după ce a reușit să convingă autoritățile din această țară că în România, drepturile îi sunt încălcate.

Acest statut, a admis Udrea, este provizoriu, valabil un an de zile. ”La sfârșitul acestui an, dacă situația care a generat acest statut nu se schimbă, atunci voi primi statutul definitiv de refugiat politic”, a explicat fostul ministru.

Elena Udrea a explicat și de ce a ales Costa Rica pentru a se refugia. ”Am gândit o tara care sa aiba un respect deosebit pentru drepturile si libertățile fundamentale ale omului. Și pentru că am verificat, si dintre toate tarile care asigură protecție celor care se considera persecutati, Costa Rica are sistemul legislativ cel mai bine construit pentru a oferi celor care demonstrează că au drepturile încălcate, protectia de care au nevoie”, a spus fostul ministru.

Cum a obținut Elena Udrea statutul de refugiat?

”Am solicitat statutul de refugiat, justificând cererea pe două paliere. Primul a fost palierul general, cu toate abuzurile care se petrec în România în ultimii ani, abuzuri demonstrate în mod public în atâtea cazuri diferite de cazul meu, dar și menționate în documente și rapoarte oficiale. Am citat documente ale Departamentului de Stat al SUA, din Parlamentul European. Am arătat apoi cazul meu particular, războiul pe care îl duc cu foști șefi ai SRI și șefi din Justiția din România, procesele care mi s-au înscenat ca urmare a unor denunțuri pe care le-am făcut și ca urmare a acestei lupte personale pe care o am cu cei care au creat un sistem de abuzuri în România. Faptul că mi se încalcă dreptul la un proces echitabil”, a spus Udrea.

”Am demonstrat că drepturile mele în, România sunt încălcate, că sunt ținta unui plan de eliminare din viața publică și viața politică”, a spus ea. ”Probele au fost suficient de puternice încât comisia care m-a audiat să îmi ofere acest statut”, a mai spus Udrea.

Din ce trăiește Elena Udrea în Costa Rica nu este foarte clar. Aceasta asigură că nu cheltuie mult însă. ”Trăiesc din ce trăiam și în România. La acest moment, fiind singură aici, cheltuielile nu sunt foarte mari”, a spus Udrea, care a admis că viața e ceva mai scumpă decât în România.

Avocatul Veronel Rădulescu a explicat că a primit vineri dimineaţa mai multe documente de la Elena Udrea, care atestă faptul că ea şi-a stabilit reşedinţa în Costa Rica şi a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie.

Veronel Rădulescu a înmânat judecătorilor respectivele documente, printre care şi un memoriu, în care Elena Udrea anunţă că doreşte să fie audiată în dosarul Gala Bute şi să i se acorde ultimul cuvânt, prin mijloace de comunicare la distanţă (videoconferinţă) sau prin procedura de comisie rogatorie.

Un procuror de la DNA a declarat vineri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că, din documentele depuse în instanţă de avocatul Elenei Udrea, nu rezultă că aceasta a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.

"Nu rezultă nicăieri din acel document că i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atestă că, în 22 februarie, ea a făcut cerere de refugiat, iar în 21 martie a avut un interviu, perioadă în care transmitea instanţei că este în imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a spus procurorul.

Vineri, la Înalta Curte, au fost programate pledoariile finale în dosarul “Gala Bute”, în care sunt judecaţi Elena Udrea, fost ministrul al Dezvoltării şi Turismului şi Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box. În primă instanță, Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare, iar Obreja la 5 ani de detenţie.

Potrivit procurorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu două milioane de euro, prin cheltuieli fictive pentru organizarea, în 2011, a galei în cadrul căreia Lucian Bute a boxat la Bucureşti.

Diverse firme au sponsorizat evenimentul pentru a primi, în schimb, decontarea la timp a unor lucrări finanţate de ministerul condus la acea vreme de Elena Udrea. La precedentul termen de judecată, avocatul său anunţa că aceasta se află în Costa Rica, dar din cauza stării de sănătate nu se poate întoarce.