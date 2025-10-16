Cerul va alterna între variabil și parțial noros, iar în zonele montane și în sud se pot semnala ploi slabe izolate. La altitudini ridicate, precipitațiile vor putea fi mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în sud-vestul țării.

Temperaturile maxime vor fi ușor mai ridicate decât cele din ziua precedentă, în special în regiunile sudice, ajungând între 11 și 19 grade Celsius. Minimele vor oscila între –4 °C în depresiuni din estul Transilvaniei și 10–12 °C pe litoral. Dimineața și noaptea, pe spații restrânse, este posibil să apară ceață; în regiunile de nord și centru pot apărea și condiții de brumă.

Situația pentru București

În Capitală, intervalul joi 16 octombrie (ora 09:00) – vineri 17 octombrie (ora 09:00) va fi marcat de vreme predominant frumoasă. Cerul va prezenta variații, cu unele înnorări mai ales dimineața. Vântul va sufla slab spre moderat.

Temperatura maximă va atinge 16-17 °C, iar minimele vor fi în jur de 4-6 °C.

Tendințe meteo pe următoarele patru săptămâni (13 octombrie – 9 noiembrie 2025)

Meteorologii preconizează următoarele evoluții:

13 – 19 octombrie: temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute față de valorile climatologic normale, în special în zonele intracarpatice.

20 – 26 octombrie: se așteaptă valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

27 octombrie – 2 noiembrie: vreme apropiată de normal pentru acest interval, pe întreg teritoriul.

3 – 9 noiembrie: se estimează o ușoară depășire a valorilor obișnuite, mai ales în zona de nord-est.

În plus, unele previziuni indică posibilitatea unei ierni 2025–2026 friguroase și cu ninsori semnificative, pe fondul unor factori meteorologici care ar putea transforma regimul termic.