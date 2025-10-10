Apele Române anunță, joi, că situaţia din judeţul Constanţa este monitorizată în continuare, având în vedere cantitățile mari de apă care au căzut în ultimele zile, dar şi noile avertizări emise de hidrologi. Potrivit reprezentanților instituției, în judeţul Constanţa s-au înregistrat şi 174,5 litri pe metru pătrat, în multe zone cantităţile depăşid o sută de litri pe metru pătrat. De asemenea, debitul Râului Casimcea, unde s-a format o viitură, a crescut de până la 1.500 de ori într-un interval scurt de timp.