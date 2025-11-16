În schimb, sudul, estul și centrul țării se confruntă cu ceață persistentă, nori joși și ploi slabe în jumătatea nordică. Temperaturile maxime pornesc de la 6–7 grade în regiunile unde ceața nu se ridică deloc și urcă până la 21 de grade în sudul Banatului.

Dobrogea și Bărăgan: atmosferă închisă și atenționări de ceață

În estul țării, vremea rămâne mohorâtă. Ceața domină orele dimineții, iar unele localități din Ialomița, Brăila și Călărași se află sub Cod galben de ceață până la ora 10. Soarele își face cu greu apariția, iar maximele se situează în jurul valorii de 12 grade. Dacă norii se risipesc temporar, se pot atinge chiar și 16 grade.

Moldova: cer schimbător, ceață și posibile ploi slabe

În sudul Moldovei și nordul Munteniei persistă ceața până spre prânz, urmată de scurte intervale însorite. Județele Galați, Vrancea și Vaslui se află sub Cod galben de ceață densă valabil până la ora 9. Temperaturile urcă până la 14 grade, iar izolat se pot semnala câțiva stropi de ploaie.

În nordul Moldovei și Bucovina, ceața domină primele ore ale zilei. Bacău, Suceava, Botoșani și Iași se află sub avertizări valabile tot până la ora 9. Spre după-amiază, norii se adună și pot aduce ploi slabe. Valorile maxime ajung tot în jurul a 14 grade.

Transilvania și Maramureș: vreme mohorâtă, dar caldă pentru noiembrie

Nordul Transilvaniei și Maramureșul au parte de o zi închisă, cu ploi slabe, mai ales în Maramureș. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă și ating 15 grade. Spre seară, ploile se pot reface.

În zonele depresionare din Transilvania, dimineața este rece și foarte umedă, cu ceață persistentă. La Miercurea Ciuc, maxima nu trece de 6 grade. În schimb, în restul regiunii cerul se luminează, iar la Sibiu se anunță în jur de 16 grade.

Vestul țării: vânt mai alert și temperaturi de primăvară în Banat

În Crișana sunt posibile ploi trecătoare, în timp ce vântul se intensifică treptat. În Banat, însă, ziua este mult mai plăcută și neobișnuit de caldă pentru luna noiembrie. Sudul Banatului înregistrează până la 21 de grade, temperaturi mai apropiate de finalul lunii aprilie.

Oltenia și sudul țării: ceață persistentă și atmosferă mohorâtă

Oltenia se confruntă cu înnorări persistente, ceață densă în zonele de câmpie și atenționări valabile până la ora 9 pentru județele Gorj, Dolj și Vâlcea. Temperaturile rămân scăzute în partea de sud a provinciei.

Situația se repetă în sudul Munteniei: zi mohorâtă, umiditate ridicată și ceață în zonele joase. Doar în zonele de deal se întrezăresc perioade cu soare și valori termice mai ridicate.

Vremea în București: cer închis și temperaturi modeste

Capitala se trezește sub un strat gros de nori joși. Maxima zilei nu trece de 10 grade, valori obișnuite pentru această dată.

Pentru luni, prognoza indică multe înnorări și posibilă ceață dimineața. Pe parcursul zilei, cerul se înseninează treptat, iar temperaturile urcă spre 14 grade.

Marți rămâne cald, cu maxime de 15 grade, însă norii se înmulțesc, iar după-amiază sunt așteptate ploi.

Miercuri urmează o răcire bruscă: maxima nu depășește 8 grade, cerul rămâne mohorât și sunt posibile ploi slabe, însoțite de un vânt mai intens.

Vremea la munte: extrem de cald, dar cu vânt puternic

La altitudini mari, temperaturile sunt neobișnuit de ridicate pentru perioada din calendar. În masivele nordice apar ploi slabe, iar în restul zonelor montane se menține vreme blândă. În Apuseni și Carpații Orientali, vântul sufla tare, cu rafale care ating 80 km/h.

Luni, vremea rămâne caldă, dar ploile se extind spre masivele Occidentale, nordul Orientalilor și vestul Meridionalilor, acumulând până la 20 l/m². Vântul poate depăși chiar 100 km/h pe creste.

Marți, odată cu răcirea accentuată, ploile se extind în toate masivele, iar spre seară se transformă treptat în lapoviță și ninsoare.

Miercuri, vremea rămâne închisă, cu precipitații mixte la altitudini mari și temperaturi care revin la normalul climatologic al perioadei.