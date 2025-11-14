Ziua de astăzi aduce o vreme contrastantă în funcție de regiune. În zonele deluroase și montane, vremea se anunță în general frumoasă, cu cer variabil spre senin și temperaturi peste mediile climatologice specifice perioadei.

În schimb, în restul teritoriului, mai ales în sud și centru, dimineața și noaptea se va semnala nebulozitate joasă sau ceață, pe alocuri persistentă. Aceste condiții meteo pot persista pe parcursul întregii dimineți, iar în unele zone pot dura până după-amiază.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind consemnate în regiunile afectate de ceață persistentă. Minimele nopții vor fi cuprinse, în general, între 0 și 9 grade, fiind posibil să scadă ușor sub pragul de îngheț izolat în zone depresionare.

Prognoza pentru București

În Capitală, cerul va fi acoperit și cu înnorări persistente, iar în orele dimineții și ale nopții se va semnala ceață, uneori densă. Vântul se va menține slab, fără rafale.

Temperatura maximă va urca până la 12…13 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 2 și 4 grade, valori ușor peste normalul perioadei.