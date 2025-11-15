Sâmbătă dimineață, ceața va fi prezentă în București și în multe orașe din Muntenia, Oltenia, Transilvania și vestul Moldovei, inclusiv în centre urbane precum Cluj-Napoca și Craiova. Deși se va risipi greu, spre prânz și mai ales după-amiaza soarele va reuși să cucerească mare parte din teritoriu.

Temperaturile minime vor fi destul de scăzute, situându-se între –1 și +6°C, dar pe parcursul zilei atmosfera devine mult mai blândă. Maximele vor urca până la 17 – 19°C în Banat, sudul Crișanei și zonele subcarpatice, în timp ce în restul țării valorile se vor încadra între 8 și 15°C. O zi cu variații mari de temperatură, dar per total plăcută în zonele unde ceața se va risipi la timp.

Duminică, un front atmosferic va traversa parțial țara, aducând ploi slabe în regiunile nordice și intensificări ale vântului la munte, mai ales în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Atmosfera va rămâne predominant mohorâtă în nord, unde maximele vor fi mai modeste, între 10 și 15°C.

În schimb, sudul țării va continua să se bucure de o vreme mai blândă. Temperaturile vor urca până la 20°C în sudul Banatului, iar în celelalte regiuni din jumătatea sudică valorile se vor situa între 15 și 19°C.