Vreme mohorâtă, dar tot mai caldă. Prognoza meteo pe trei zile. Zonele cu zăpadă

În zonele montane înalte, cerul va fi variabil, dar la altitudini mai joase, în special în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, nebulozitatea va fi mai persistentă şi izolat se vor semnala precipitaţii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 0 şi 7 grade. Pe arii restrânse se va semnala ceaţă.

In Capiatala, cerul va fi noros, iar trecător se va semnala burniţă. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade.

Maine, in regiunile sudice şi estice vremea se va menţine închisă, iar pe alocuri se va semnala burniţă sau fulguială. În restul teritoriului înnorările vor fi temporare, îndeosebi dimineaţa pe arii restrânse va fi ceaţă şi numai izolat vor fi posibile ploi slabe sau burniţă. Cu totul izolat vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului şi în zona Carpaţilor Meridionali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, cu cele mai mari in vestul tarii.

In Bucuresti, vremea va fi închisă. Norii vor persista pe tot parcursul zilei şi trecător vor fi condiţii de burniţă sau fulguială. Vântul va sufla în general slab. Dimineata, 1-2 grade si doar 2...3 grade la amiaza.

Marti, cerul va fi mai mult noros, iar aria precipitaţiilor va fi în extindere începând de după-amiază şi va cuprinde jumătatea nordică a ţării şi local restul zonelor. Vor fi ploi, iar în estul Transilvaniei, în Moldova, în zona deluroasă din Muntenia şi în Dobrogea, trecător se vor semnala şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În zona montană se vor semnala precipitaţii mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă. Pe suprafeţe restrânse, vor fi depuneri de polei. Vântul va avea intensificări temporare la munte, în special în zona înaltă, dar trecător şi în nord-estul şi vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 1-2 grade in Moldova şi 8-9 grade in Banat. În zonele joase, izolat va fi ceaţă.

In Capitala, vremea se va menţine închisă şi, incepind de seara, va creşte probabilitatea pentru precipitaţii slabe sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general slab. Dimineata, in jur de 1 grad si temperatura maximă, 3...4 grade.