Experți: „Primăvara iese din calendar, vara vine în luna mai!”

„De la iarnă trecem la vară, trecem peste anotimpul primăvară.

Dacă înainte spuneam că primăvara e capricioasă, acum am putea spune că asemenea manifestări au devenit normale pentru această perioadă de tranziție.

Într-adevăr, manifestările tradiționale ale primăverii evoluează și timd să devină tot mai rare.

Tranziția între iarnă și vară devine atât de rapidă încât ne accentuează senzația dispariției anotimpului intermediar.

Așadar, chiar dacă, în esență, manifestările de primăvară nu dispar total, ele se transformă și se decalează în mod semnificativ sub efectul dereglărilor climatice.”, a declarat președintele Universității Ecologice București, prof Mircea Duțu.