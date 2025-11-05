Proiectul, dezvoltat de o companie australiană, propune un sistem futurist – un cilindru uriaș, asemănător unui butoi rotativ, care creează o pantă nesfârșită acoperită cu zăpadă reală. Ideea ar putea revoluționa sporturile de iarnă, oferind posibilitatea antrenamentelor și distracției pe schiuri pe tot parcursul anului, indiferent de climă sau altitudine.

O pârtie care nu se termină niciodată

Fiecare tunel Snowtunnel are dimensiuni impresionante – 12,5 metri diametru și 16 metri adâncime. În interior, tunurile de zăpadă pulverizează constant un strat de 70–100 milimetri de zăpadă proaspăt bătătorită, creând suprafața ideală pentru schiat sau snowboarding.

Pe măsură ce cilindrul se rotește, utilizatorii „alunecă” pe loc, asemenea surferilor care prind valul perfect. Mișcarea este controlată de un operator care ajustează viteza de rotire în funcție de nivelul fiecărui participant – de la o viteză lentă, sub cea a mersului pe jos, până la 50 km/h pentru sportivii experimentați.

Siguranță și inovație tehnologică

Sistemul folosește o tehnologie patentată care împiedică zăpada să cadă peste utilizatori în timpul rotirii tunelului. Deasupra lor, platforme suspendate oferă protecție suplimentară și simulează efectul de ninsoare ușoară fără a afecta vizibilitatea sau echilibrul.

În plus, instalația este modulară și demontabilă, ceea ce înseamnă că poate fi transportată și instalată oriunde – de la centre de antrenament sportive, până la parcuri de distracții, baze montane sau chiar nave de croazieră.

Dacă testele finale vor avea succes, primele astfel de instalații ar putea fi disponibile începând cu anul viitor, marcând începutul unei noi ere pentru iubitorii sporturilor de iarnă.