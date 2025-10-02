”În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, reprezentanţii Salvamont Prahova.

Măsura de închidere temporară a traseelor situate la mare altitudine a fost luată în condiţiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunţare ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri. De asemenea, pe crestele munţilor vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi formând troiene de peste un metru.

Tot joi, circulația pe DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov este vizată de o avertizare Cod portocaliu de ninsori, care a intrat în vigoare joi dimineața, de la ora 10:00.