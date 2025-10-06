Transalpina rămâne închisă din cauza ninsorii: stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri

Iarna își face în continuare simțită prezența în zonele montane Pe Transalpina, traficul rămâne, astfel, închis. În zonă stratul de stratul de zăpadă măsoară chiar  şi 40 de centimetri şi este viscol.

”Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, într-un mesaj postat pe Facebook. 

Meteorologii anunţă vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte, până joi, iar în următoarele două zile pentru mai multe zone ale ţării au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu. În judeţele judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi cod roşu de ploi.