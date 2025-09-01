Canicula persistă în România

Conform prognozei, zonele vizate sunt Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un nivel accentuat de disconfort termic.

Meteorologii avertizează că și miercuri, 3 septembrie, sudul și estul țării vor fi afectate de valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, însoțite de senzație de disconfort accentuat.

ANM precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările vor fi actualizate și pot fi emise mesaje de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Cod galben în România / Sursa foto - ANM