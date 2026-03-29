În ceea ce privește restul țării, meteorologii au anunțat cod galben de ploi în majoritatea județelor. Mai mult, în unele zone grindina a acoperit drumurile și gospodăriile oamenilor.

Ninsori puternice în mai multe județe

Meteorologii au anunțat că și în zilele următoare va continua să ningă, iar stratul de zăpadă va atinge 20 de centimetri.

O filmare cu ceea ce pare a fi o tornadă, în Teleorman, a devenit virală pe rețelele sociale. Imaginile au fost surprinse de localnicii speriați.

De asemenea, pentru județul Teleorman, grindina mare a distrus grădinile.

Din cauza ninsorii abundente, Inspectoratul de Poliție Județean din Vâlcea a închis temporar circulația rutieră pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să evite deplasările în zona afectată până la ridicarea restricțiilor.