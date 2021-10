"Vremea se mentine deosebit de rece, in intreaga tara, in mod obisnuit ar trebui sa fie 18 grade in regiunile sudice, inclusiv in Capitala. Ieri, maxima a fost de numai 9 grade. Temperaturile diurne au ajuns sa fie comparabile cu minimele nocturne", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Viorica Dima.

Ciclonul mediteranean central care se apropie de Peninsula Balcanica va continua. Astfel, in sudul tarii, va predomina o vreme inchisa, cu ploi abundente. In Muntenia si Oltenia, se vor semnala frecvente intensificari ale vantului, dar nu in cote ingrijoratoare, cu maxime de 55 km/h atat azi, cat si maine.

La munte, in masivele sudice, vor continua precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare si se mai pot inregistra posibile acumulari de cantitati de apa care sa depaseasca 20-25 l/mp.

"In partea sudica, nu se vede o ameliorare a vremii, ploile vor continua, vremea va fi mohorata, temperaturile maxime nu vor depasi 16-17 la nivelul intregii tari, cam 13 grade in Capitala", a mai spus meteorologul.

De luni, vom observa o tendinta de incalzire usoara, treptata, la scara intregii tari. De miercuri pana sambata, vom vorbi de o ameliorare semnificativa a vremii, cu un aspect mult mai agreabil, comparativ cu saptamana pe care o incheiem.