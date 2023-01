"Suntem in perioada care este cea mai rece din Romania. Sa nu uitam ca, la 25 ianuarie 1942, am inregistrat la Pod, langa Brasov, -38,5 grade Celsius", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, profesorul Mircea Dutu.

"Ne asteptam ca aria precipitatiilor, incepand de duminica, sa fie in diminuare, insa consemnam o restrangere a valorilor. Debutul saptamanii viitoare va aduce precipitatiii sub forma de ninsoare predominant in zona montana. Iarna va fi una autentica in special la altitudini mai mari de 1800 de metri, dar iata ca si in zonele joase de relief vom avea strat de zapada considerabil", a declarat, la Realitatea PLUS, directorul general ANM, Elena Mateescu.

E bine ca a nins, insa, atrage atentia meteorologul, fiecare picatura urmand sa contribuie la refacerea apei din sol.

Vremea la munte - ninsori abundente și viscol - pericol pentru șoferi

"La munte, ne vom bucura de zapada, grosimea stratului de zapada de la ora 14:00 era de 128 cm la Balea Lac, Sinaia - 42 cm, Predeal - 30 cm, Parang - 26. Practic, toata zona montana inregistreaza grosimi de peste 25 de cm", a spus Elena Mateescu.

In perioada urmatoare, mai spune aceasta, regimul de temperaturi va cobori sub pragul de ger, -10 grade. La munte, vor fi temperaturi mai scazute, intensificari de vant cu rafale de peste 60-70 km, care vor spori senzatia de rece.

De duminica, fenomenele vor fi in diminuare, vor predomina ninsorile in zona montana, fapt ce va contribui la cresterea stratului de zapada montan.

In zonele unde precipitatiile vor fi mixte, pericolul pentru soferi va fi unul semnificativ - strat consistent de zapada, mai ales in zonele aflate sub incidenta codurilor portocaliu si galben, unde stratul de zapada va fi in crestere si vizibilitatea scazuta.

Când vine primavara?

"Ne aflam in plin sezon de iarna. De duminica, ninsorile vor fi in diminuare. De la sfarsitul saptamanii viitoare si in a doua parte a saptamanii, temperaturile vor fi mai coborate, in toata tara valorile vor fi preponderent negative, in Capitala vor fi -5, -6 grade", a spus Elena Mateescu.

"E posibil sa trecem brusc la vara. Dintr-o data, observam ca aproape toate florile infloresc in aceeasi perioada. E semn ca acele diferentieri exacte intre anotimpuri au disparut", a spus Mircea Dutu.