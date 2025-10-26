Vremea în țară

Conform prognozei emise de ANM pentru intervalul duminică, 26 octombrie, ora 09:00 – luni, 27 octombrie, ora 09:00, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice în sud-est și est, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de valorile normale pentru finalul lunii octombrie.

Cerul va fi mai mult noros, în special în sudul teritoriului, unde ploile vor fi mai frecvente. Precipitațiile se vor extinde și către centrul și sud-vestul României, iar în rest vor apărea local. La munte, la altitudini mari, ploile vor fi înlocuite de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10–15 l/mp, iar unele averse pot fi însoțite de intensificări temporare ale vântului.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale mai puternice pe crestele montane, în Dobrogea și Moldova în cursul zilei, iar noaptea în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor varia între 10 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 4 și 13 grade Celsius. În zorii zilei și pe timpul nopții, izolat, se va semnala ceață.

Vremea în București

În Capitală, duminică, 26 octombrie 2025, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe își vor face apariția temporar, mai ales dimineața și în cursul nopții.

Vântul va sufla slab, iar valorile termice se vor menține relativ blânde pentru final de octombrie. Temperatura maximă va atinge aproximativ 15 grade, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 9 grade Celsius.

Specialiștii ANM estimează că iarna 2025–2026 va aduce o schimbare majoră de regim termic. După o toamnă mai caldă, România și o mare parte a Europei ar putea fi afectate de un sezon rece sever, cu temperaturi scăzute și ninsori abundente, ca urmare a unor factori atmosferici și oceanici importanți care vor influența circulația maselor de aer.