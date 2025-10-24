Conform prognozelor meteorologilor, în intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie, țara noastră se va confrunta cu valori termice mult peste media normală pentru această perioadă. În unele regiuni, temperaturile ar putea fi comparabile cu cele de primăvară, ceea ce ar putea declanșa acest fenomen periculos pentru ecosistem și agricultură.

Ce este „confuzia ciclului vegetativ”

„Confuzia ciclului vegetativ” apare atunci când plantele și arborii reacționează la temperaturi neobișnuit de ridicate în sezonul rece, considerând că a sosit primăvara. Astfel, pomii pot înmuguri sau chiar înflori în lunile de iarnă, iar o revenire bruscă la frig sau ninsori poate distruge complet acești muguri, afectând grav recoltele din anul următor.

Fenomenul nu este nou – în ultimii ani, România s-a mai confruntat cu episoade similare, în care pomii fructiferi au început să înmugurească în ianuarie sau februarie, pentru ca apoi să fie compromiși de îngheț.

Cum va fi vremea până la finalul lunii noiembrie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până la începutul lunii noiembrie, vremea se va menține relativ stabilă, cu temperaturi ușor peste mediile climatologice. Însă, începând cu 3 noiembrie, valorile termice vor crește semnificativ și se vor menține ridicate până la sfârșitul lunii.

Această perioadă de căldură neobișnuită ar putea avea efecte negative asupra vegetației, mai ales dacă în decembrie vor reveni temperaturile specifice iernii.

Meteorologii atrag atenția că, deși pentru populație aceste zile pot părea plăcute, pentru natură reprezintă un dezechilibru serios, care poate influența recoltele, pomii fructiferi și chiar ritmul biologic al unor specii.