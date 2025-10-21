Decembrie 2025 – începutul unei ierni adevărate

Potrivit estimărilor meteo, aerul rece se va instala treptat încă din prima jumătate a lunii decembrie, marcând o schimbare semnificativă față de iernile blânde din ultimii ani. În Ajunul Crăciunului, temperaturile maxime vor atinge cel mult 8°C, însă pe 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori mai scăzute, între 2 și 4°C. Noaptea, termometrele vor coborî până la -4°C, iar vântul rece din nord și centru va amplifica senzația de frig.

Atmosfera va fi una de sărbătoare autentică: aer tăios, cer senin în unele regiuni și miros de iarnă, completate de primele zăpezi consistente din acest sezon.

Unde va ninge de Crăciun

Meteorologii estimează că ninsorile vor fi mai frecvente în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile din nordul și centrul țării. Transilvania se anunță a fi cea mai friguroasă zonă, cu maxime de aproximativ -1°C și minime care pot coborî până la -7°C. În Ajunul Crăciunului, orașe precum Brașov, Sibiu sau Cluj-Napoca ar putea fi acoperite de un strat subțire de zăpadă, ideal pentru o atmosferă festivă.

În sud și est, inclusiv în București, șansele de ninsoare sunt moderate, însă meteorologii nu exclud fulgi răzleți în a doua zi de Crăciun. Până la finalul lunii decembrie, în Capitală se vor înregistra maxime de 2–3°C și minime de -3°C, semn că frigul se va accentua.

Posibil risc de ploaie înghețată

Un fenomen de urmărit în perioada Crăciunului este ploaia înghețată, care apare atunci când picăturile de ploaie se solidifică la contactul cu solul rece. Specialiștii avertizează că acest fenomen ar putea crea probleme în trafic, din cauza drumurilor și trotuarelor alunecoase.

Autoritățile sunt pregătite să emită avertizări dacă prognozele confirmă apariția ploii înghețate, pentru a preveni accidentele și perturbările în circulație.

Deocamdată, luna octombrie rămâne blândă și plăcută, dar meteorologii transmit un mesaj clar: iarna 2025 va fi una adevărată, iar Crăciunul va aduce, în sfârșit, zăpada mult așteptată de români.