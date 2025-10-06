Iarna își face simțită prezența spre sfârșitul lunii noiembrie

Specialiștii prognozează o răcire accentuată a vremii în a doua parte a lunii noiembrie. În jurul datei de 26 noiembrie, temperaturile diurne vor coborî până la 5°C, iar în Capitală sunt posibile ninsori și lapoviță. Până atunci, vremea se va menține capricioasă, cu ploi și vânt, dar fără episoade de iarnă autentică.

Ultimele zile din noiembrie și începutul lunii decembrie vor aduce valori termice scăzute, potrivit meteorologilor, iar cerul va fi predominant noros. Pe 25 noiembrie sunt estimate ploi în București, urmate de o posibilă tranziție către precipitații mixte.

Cum va fi vremea în decembrie

Luna decembrie se anunță una schimbătoare: temperaturile maxime vor urca până la 16°C, în timp ce minimele pot coborî până la -5°C, semn că episoadele de frig se vor alterna cu zile mai blânde, specifice toamnei târzii.

Prognoza pe termen scurt: frig, ploi și vânt în Capitală

În prezent, Bucureștiul traversează o perioadă rece și umedă. Pe 6 octombrie, temperatura maximă a fost de 14°C, iar minima nocturnă coboară până la 10°C. Meteorologii anunță precipitații și în zilele următoare, în special seara, precum și intensificări temporare ale vântului.

Totuși, spre finalul săptămânii, vremea va deveni mai blândă. În intervalul 9–11 octombrie, temperaturile ar putea ajunge la 20°C, potrivit estimărilor AccuWeather. În zonele montane, însă, sunt posibile noi episoade de ninsoare, semn că iarna se apropie încet, dar sigur.