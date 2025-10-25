Soare în aproape toată țara

Pe parcursul zilei, vântul se va calma, iar soarele va domina cerul în majoritatea regiunilor. Doar în extremitățile de sud-vest și nord-vest pot apărea temporar câțiva nori și ploi izolate. Temperaturile maxime vor varia între 9–10°C în zonele depresionare și până la 20°C în sudul țării. Spre seară, însă, norii se vor aduna din nou, iar în vestul României sunt așteptate ploi slabe.

Dobrogea și Bărăgan – cer senin și vreme blândă

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță frumoasă, cu cer senin și vânt slab. Deși temperaturile scad ușor față de ziua precedentă, valorile rămân peste mediile normale pentru această perioadă, atingând în jur de 19°C la orele amiezii.

Moldova și Muntenia – soare și temperaturi peste media sezonului

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea va fi frumoasă și liniștită, cu cer senin și temperaturi de aproximativ 18°C. În nordul Moldovei și în Bucovina, ceața matinală va fi urmată de perioade cu soare și maxime de până la 16°C. Noaptea, cerul se va înnora, iar local pot apărea ploi trecătoare.

Transilvania și Maramureș – cer senin ziua, ploi spre seară

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua va fi în general însorită, cu maxime între 14 și 15°C. În nord-vest, pot apărea izolat câțiva stropi de ploaie, dar odată cu lăsarea nopții, ploile se vor extinde treptat în toată zona.

Vestul și sud-vestul țării – vreme bună, apoi ploi nocturne

În Banat și Crișana, ziua aduce soare și o ușoară creștere a temperaturilor, până la 18°C. Spre noapte, ploile vor reveni în aceste regiuni. În Transilvania, dimineața se va semnala ceață în depresiuni, iar în cursul zilei cerul se va degaja. Noaptea va fi rece – la Miercurea Ciuc se vor înregistra temperaturi de până la -4°C.

În Oltenia, soarele se va arăta printre nori, iar maximele vor ajunge la 20°C. În a doua parte a nopții, ploile se vor extinde în aproape toată regiunea.

Muntenia și Capitala – weekend plăcut, cu 20°C la amiază

În sudul Munteniei, atmosfera va fi predominant însorită, deși izolat pot apărea ploi slabe, mai ales în zona Alexandriei. Temperaturile se vor menține ridicate pentru final de octombrie, ajungând la 20°C.

În București, sâmbătă se anunță o zi frumoasă, cu cer senin și o maximă de 20°C. Noaptea, norii se vor aduna treptat, iar spre dimineață este posibil să plouă ușor. Minimele vor fi de 7–8°C.

La munte – soare ziua, lapoviță noaptea

În zonele montane, sâmbăta aduce soare și nori trecători, cu temperaturi similare celor din ziua precedentă. Vântul va continua să sufle moderat în Carpații Orientali. După lăsarea serii, ploile vor reveni, iar în masivele înalte se vor transforma în lapoviță și ninsoare.